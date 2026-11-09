Le BHV Marais, en redressement judiciaire, contraint de fermer ses portes lundi soir

( AFP / JOEL SAGET )

Le BHV Marais, placé en redressement judiciaire depuis une semaine, a été contraint de fermer ses portes lundi à 16H00, selon la direction du grand magasin parisien, qui invoque une "régularisation administrative" temporaire liée à une question d'assurance.

Le BHV Marais et le BHV Parly 2, dans les Yvelines (Île-de-France), "doivent fermer ce soir par précaution pour nos équipes et nos clients : une de nos polices d'assurance n'a pas pu être transférée dans le cadre du redressement judiciaire en cours", a expliqué le président de l'enseigne, Karl-Stéphane Cottendin, dans un message aux salariés transféré à l'AFP.

Lundi avant 18H, les portes du grand magasin parisien étaient fermées et les lumières éteintes, sans personne à l'intérieur et sans affichette informant les clients, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Nous finalisons le nouveau contrat (d'assurance, NDLR), qui est en cours de signature et prendra le relais dès demain", assure dans son message interne M. Cottendin, selon qui cette "régularisation administrative" ne "remet pas en cause la poursuite" de l'activité de l'entreprise.

Sollicitée par l'AFP, la direction affirme que cette décision a été prise avec les "administrateurs judiciaires" nommés dans le cadre du redressement et court "jusqu'à demain dans la journée".

Pas de quoi "rassurer" les salariés : "on ne le (M. Cottendin, NDLR) croit jamais", a déploré l'intersyndicale du grand magasin auprès de l'AFP, évoquant des "assurances pas payées". "Notre crainte, c'est que ça ne rouvre pas, on espère en savoir plus assez vite", a-t-elle ajouté, estimant que le BHV n'était "vraiment pas dans les clous" en matière de "conformité du bâtiment".

Alertés par les salariés, le maire de Paris Emmanuel Grégoire, celui de Paris Centre Ariel Weil et l'adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi, Nicolas Bonnet Oulaldj, ont "constaté" selon ce dernier la fermeture du Bazar de l'Hôtel de ville.

"Les deux administrateurs (...) se sont rendu compte que la direction n'avait pas payé les assurances, et donc que plus personne n'était couvert", a expliqué M. Bonnet Oulaldj à l'AFP.

"Le rideau qui se baisse comme ça du jour au lendemain c'est extrêmement brutal, ça montre qu'on a une direction qui ment depuis longtemps", a-t-il dénoncé.

En difficulté depuis plus d'un an, le BHV a été reconnu en cessation de paiements et placé lundi dernier en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris.