information fournie par So Foot • 26/04/2023 à 00:10

Le Betis tenu en échec par la Real Sociedad

Real Betis 0-0 Real Sociedad

Au bout de la nuit et de l’ennui.

Au terme d’une partie qui s’est conclue sur les coups de minuit, le Real Betis et la Real Sociedad se sont quittés sur un score nul et vierge qui ne restera pas dans l’histoire du championnat espagnol (0-0). Les spectateurs du Benito-Villamarín ont d’abord longtemps dû prendre leur mal en patience pour se lever de leurs sièges. Le premier acte est soporifique, avec des visiteurs dans un premier temps plus entreprenants avant de céder peu à peu du terrain aux locaux. Seul un vicieux centre-tir de Ruibal inquiète Remiro, obligé de dégainer une claquette magnifique pour laisser tout le monde à égalité (27 e ).…

AL pour SOFOOT.com