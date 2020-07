Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Betis Séville accroché à Vigo Reuters • 04/07/2020 à 19:44









Le Betis Séville accroché à Vigo par Léo De Garrigues (iDalgo) La reprise du football ne sourit pas au Betis. En sept matchs, les coéquipiers de Nabil Fekir n'ont gagné qu'une fois et le match nul concédé sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) ce samedi après-midi n'a pas permis de stopper cette spirale négative. Nolito a ouvert le score pour les locaux dès la 22e minute d'un coup-franc direct astucieux. Il aura fallu attendre la 79e minute et le but de Zouhair Feddal pour voir les Andalous revenir au score. Au classement, le Betis pointe au 13e rang tandis que Vigo, toujours 17e, prend 6 points d'avance sur la zone de relégation.

