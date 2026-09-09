Le Betis se moque des Mbappé
Bourreau des Mbappé. Peu après la victoire contre Lille (2-3) en Ligue des champions ce mardi soir, le Real Betis a posté sur son compte X le mème de Willem Dafoe dans le film At Eternity’s Gate sur Vincent van Gogh accompagné d’une légende de circonstance : « Chaque fois qu’un Mbappé entend les mots Real Betis Balompié. » En l’espace de quelques jours, les frangins Mbappé ont tous les deux connus la défaite contre le Betis, histoire de ne pas faire de jaloux.
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