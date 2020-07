Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Betis rechute, Fekir voit rouge Reuters • 02/07/2020 à 00:19









Le Betis rechute, Fekir voit rouge par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Betis est encore tombé face à Villareal mercredi et n'a remporté qu'un seul de ses six matches depuis la reprise de la compétition (1 nul, 4 défaites). À domicile, le club de Séville s'est incliné sur le score de 2 à 0. Gerard Moreno a inscrit un doublé, dont un pénalty, dès la première demi-heure de la partie. Nabil Fekir a laissé plus d'une mi-temps ses coéquipiers en infériorité numérique en récoltant deux cartons coup sur coup dans le temps additionnel de la première période. Au classement, le Betis reste 13ème. De son côté Villareal réalise une très bonne opération comptable et grimpe à la 5ème place. Les hommes de Javier Calleja ont remporté 5 de leurs 6 dernières rencontres en Liga. Dans l'autre rendez-vous de la soirée, Valladolid et Levante se sont quittés sur un score nul et vierge.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.