Le Betis n'y arrive toujours pas contre Bilbao

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Betis va devoir réagir pour passer une fin de saison sereine. Les hommes de Rubi n'ont toujours pas gagné depuis la reprise de la compétition (1 nul, 2 défaites). Ce samedi, ils se sont inclinés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-0). Inigo Martinez a inscrit le seul but de la partie pour les Basques, d'une jolie "Madjer" en tout début de rencontre. Les visiteurs du jour ont eu l'occasion d'égaliser grâce à un pénalty obtenu par Nabil Fekir en fin de match, mais Sergio Canales a gâché l'opportunité. Au classement, le Betis Séville est 14ème, avec 8 points d'avance sur le premier relégable. De son côté, Bilbao est 9ème, à 5 longueurs de Villareal, 7ème et provisoirement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

