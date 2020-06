Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Betis coule à Levante Reuters • 28/06/2020 à 19:57









par Léo De Garrigues (iDalgo) Trois jours après son succès contre l'Espanyol Barcelone (1-0), le Betis ne confirme pas et tombe lourdement sur la pelouse de Levante (4-2). Borja Mayoral a ouvert le score à la 21e minute avant que Enis Bardhi ne marque le but du break 14 minutes plus tard. Après la pause, Jose Morales puis Ruben Rochina ont aggravé la marque. Menés 4-0, les coéquipiers de Nabil Fekir ont marqué deux buts en fin de match par Sergio Canales et Juanmi. Au classement, les Andalous sont 13es juste derrière Levante, 12e.

