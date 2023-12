information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 21:07

Le Betis accroche Gérone, Cadix et la Real Sociedad s’endorment

Le Betis accroche Gérone, Cadix et la Real Sociedad s’endorment

La 18 e et dernière journée de Liga de cette année 2023 s’est poursuivie ce jeudi soir, avec des enjeux de titre et d’Europe.

En déplacement à Séville pour y défier le Betis, le leader Gérone a été accroché (1-1). Pauvre en occasions, la partie a surtout vu les hôtes dominer et Gérone procéder en contre. Des situations qui ont amené l’ouverture du score catalane, après une incursion de Sávio sur le côté gauche de la surface et un tacle non-maîtrisé d’Aitor Ruibal. Une sentence transformée en douceur par Artem Dovbyk (0-1, 39 e ). En face, les Beticos ont tenté de réagir par Willian José, de loin mais au-dessus (57 e ), puis avec Abdessamad Ezzalzouli, parvenu à remettre un ballon en retrait de la tête et manqué par Borja Iglesias (69 e ). Il a finalement fallu attendre les deux dernières minutes pour voir Germán Pezzella, monté au corner, égaliser d’une frappe puissante après un cafouillage (1-1, 88 e ). Le Betis a bien gâché les fêtes géronaises.…

AB pour SOFOOT.com