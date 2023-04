information fournie par So Foot • 26/04/2023 à 19:07

Le béret Merlu, cette récompense qui favorise « la culture de la performance »

Le Béret Merlu, kézako ?

Depuis le mois de février, l’équipe réserve du FC Lorient élit le meilleur joueur du mois, avec comme récompense un béret orange et une plaque nominative dans le vestiaire. Ce mercredi, c’est le gardien Eddy Ehlinger (18 matchs en championnat), qui a reçu le second prix du nom, après Paul Bellon, milieu de terrain. Le numéro 6 a disputé 23 matchs cette saison avec le groupe de National 2. Le Béret Merlu est une « récompense mise en place cette saison, qui a pour objectif de perdurer dans le temps. Un modèle afin de favoriser l’émergence d’une culture de la performance auprès du groupe réserve et des jeunes joueurs du FC Lorien t » , comme le souligne le club breton dans un communiqué.…

TJ pour SOFOOT.com