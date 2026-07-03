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Le bémol Brahim Díaz
information fournie par So Foot 03/07/2026 à 23:01

Le bémol Brahim Díaz

Le bémol Brahim Díaz

Dans une spirale infernale depuis sa panenka loupée en finale de la CAN, Brahim Díaz continue sur sa mauvaise lancée depuis le début de cette Coupe du monde. Un échec dont il peine à se remettre, sur le plan technique comme dans son adaptation au style de jeu de son nouveau sélectionneur Mohamed Ouhabi.

Le 18 janvier dernier, le ciel est tombé sur la tête de l’irréductible Brahim Díaz, petit footballeur marocain qui résistait encore et toujours aux désillusions depuis le début de sa carrière. Sur la pelouse de Rabat, le Lion de l’Atlas loupait sa panenka contre le Sénégal dans une finale de CAN aussi rocambolesque que le tour de Gaule d’Astérix. Depuis ce jour noir de 2026 après JC, Díaz s’est transformé en Agecanonix : il n’est plus le même joueur, tant avec le Real Madrid en cette fin de saison qu’avec le Maroc pour le début de cette Coupe du monde.

Seulement 2 buts depuis la panenka

« Il sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais je vais essayer. » Au lendemain de ce tournant professionnel, les mots de Brahim Díaz étaient lourds de sincérité. Comme un avant-goût de son avenir, le joueur de 26 ans se doutait que cet échec resterait dans sa tête pendant au moins plusieurs mois, si ce n’est quelques années. Ce qu’il redoutait est finalement arrivé. De retour sous les couleurs du Maroc pour ce Mondial, le numéro 10 des Lions de l’Atlas n’est pas aussi performant que par le passé. La preuve que cette reconstruction prendra encore quelque temps.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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