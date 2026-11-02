Le bel hommage du Paris FC à Pierre Ferracci
Après-midi chargé en émotions. Alors que le Paris FC avait annoncé son départ le 19 octobre dernier, la rencontre de la dixième journée opposant les Parisiens à Monaco ce dimanche était l’occasion de rendre un dernier hommage à leur désormais ex-président, Pierre Ferracci.
Une victoire au goût d’adieu
Oubliez Lassine Sinayoko et son record un instant et jetons un œil sur ce qu’il s’est passé autour. Le grand artisan du retour du PFC en Ligue 1 en 2025, 46 ans après sa dernière saison dans l’élite, a eu droit à la totale.…
AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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