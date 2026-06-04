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Le bel hommage de La Beaujoire à Didier Deschamps
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 22:01

Le bel hommage de La Beaujoire à Didier Deschamps

Le bel hommage de La Beaujoire à Didier Deschamps

L’enfant est de retour au pays. Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts en tant que joueur au milieu des années 1980, Didier Deschamps a été honoré par le public nantais dans les premières minutes de France – Côte d’Ivoire . Une bâche représentant DD avec le trophée de la Coupe du monde dans les mains a ainsi été déployée au sein de la tribune Loire pendant que Kylian Mbappé et consorts lançaient les premiers assauts sur le but adverse. Un tifo accompagné de plusieurs messages comme « Sur le plan tactique et technique, légende éternelle » . De nombreux masques à l’effigie du sélectionneur ont également été aperçus dans les travées, tandis que « la chatte à DD » a également été remerciée par les supporters.

« Deschamps ! Deschamps ! » 🗣️ #FRACIV Depuis la 7ème minute, le public de la Beaujoire scande le nom du sélectionneur ! Plusieurs tifos ont été déployés en hommage au coach ! 🇫🇷 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/nEUiyg4KE6…

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