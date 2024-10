Le bébé enlevé près de Paris retrouvé en vie avec ses parents aux Pays-Bas

L'entrée de l'hôpital Robert Ballanger, le 22 octobre 2024 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où Santiago, un nourrisson de 17 jours, a été enlevé par ses parents ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le nourrisson Santiago, grand prématuré, enlevé lundi soir de la maternité de région parisienne où il était soigné, a été retrouvé en vie, avec ses parents, dans un hôtel aux Pays-Bas, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bobigny.

"Santiago a été retrouvé avec ses parents, ils sont tous en vie, dans un hôtel" de la région d'Amsterdam, a indiqué une porte-parole du parquet, sans livrer davantage d'informations.

Santiago avait été enlevé lundi soir par ses parents français, âgés de 23 et 25 ans, dans le service de néonatalogie de l'hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), près de Paris. Puis ses parents avaient fui vers la Belgique.

Le bébé avait 17 jours au moment de son enlèvement. Grand prématuré, né avec huit semaines d'avance, ce nourrisson a besoin de soins médicaux constants.

Des mandats d'arrêt et mandats d'arrêt européens visant les parents avaient été diffusés au niveau européen et plus largement via Interpol, avait annoncé vendredi le procureur de la République du département de Seine-Saint-Denis, Eric Mathais, dans un communiqué.

Les motifs de l'enlèvement restent à éclaircir, selon le parquet, mais il est probable que les parents aient craint de perdre la garde de leur enfant et qu'il ne soit placé. Ils avaient eu, le jour des faits, un entretien avec les équipes de l'hôpital.

Lors d'une conférence de presse jeudi à Bobigny, la police et la justice s'étaient dites "extrêmement préoccupées" par la santé de l'enfant, tout en refusant de "perdre espoir" de le retrouver vivant. Le procureur de Bobigny avait appelé les parents en fuite à conduire leur bébé "immédiatement à l'hôpital le plus proche".

Trois personnes de leur entourage avaient été arrêtées mardi en Seine-Saint-Denis. Deux hommes, un mineur et un majeur, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans en bande organisée et incarcérés provisoirement. Ils avaient reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique.

La disparition de Santiago avait donné lieu au déclenchement d'une alerte enlèvement mardi en France. La police fédérale belge avait ensuite pris le relais et diffusé mardi soir un appel à la population.