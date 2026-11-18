Le beaujolais nouveau enchaîne les années difficiles mais mise sur sa fraicheur

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le beaujolais nouveau débarque dans la nuit de mercredi à jeudi et mise sur son image de fraicheur et de légèreté pour maintenir sa consommation dans un contexte de décroissance du marché du vin et après deux années de maigres vendanges.

Comme chaque année, le troisième jeudi de novembre, à minuit, un tonneau de ce primeur est percé à Beaujeu (Rhône), épicentre du vignoble où a lieu la fête des "Sarmentelles", cinq jours de fête.

A Lyon, les tonneaux de vin seront amenés par tracteurs anciens puis rouleront jusque devant l'hôtel de ville, où les jeunes vignerons du Rhône dévoileront leurs cuvées en fanfare au cœur de la nuit.

Comme la plupart des vignobles, le beaujolais a vu ses ventes reculer depuis le Covid-19, de 3 à 5% par an, une baisse qui s'est même accentuée à 8% cette année.

Mais "on a la chance d'avoir un cépage, le gamay, fruité, léger, facile d'accès", conforme aux "attentes du moment qui nous permet d'amortir un peu cette décroissance de la consommation", explique à l'AFP Sébastien Kargul, président de l'interprofession Inter-beaujolais.

A cela s'ajoute les inquiétudes réelles liées au dérèglement climatique car, pour la deuxième année de suite, la récolte s'annonce en nette baisse, de 25 à 30%.

Après deux années compliquées par la grêle, l'été 2026 s'est distingué par ses multiples vagues de chaleur.

"Avec les fortes températures qui ont dépassé 40 degrés parfois dans les vignes, on a eu une concentration des raisins qui a fait perdre des volumes", raconte Yannick De Vermont, vigneron, dont les rendements ont reculé de plus de 60% sur ses parcelles jeunes, où l'enracinement n'était pas encore bien installé.

Les vendanges ont été historiquement précoces, avant la mi-août dans ce vignoble qui s'étend des portes de Lyon jusqu'aux environs de Mâcon (Saône-et-Loire), sur la rive droite de la Saône, soit 12.500 hectares sur 85 communes.

"Les raisins ont été burinés par la chaleur", mais justement "grâce à ce support tannique" la cuvée 2026 de ce vin primeur ressort "fruitée" et "avec de la fraîcheur", selon Sébastien Kargul.

La France reste le principal marché: en 2025 elle a absorbé 9 millions des 13,8 bouteilles de beaujolais nouveau. A l'international, si le Japon et les États-Unis restent les deux premiers importateurs, il y a des signes positifs provenant de nouveaux pays en Europe de l'Est ou en Asie, selon l'interprofession.