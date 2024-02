information fournie par So Foot • 02/02/2024 à 17:18

Le beau-père de Joselu et Carvajal n’a pas sa langue dans sa poche

L’homme le plus chanceux au monde ?

Ce jeudi, le Real Madrid a remporté le derby face à Getafe (2-0) grâce à un doublé de l’international espagnol Joselu (9 sélections, 5 buts). L’ancien attaquant de l’Espanyol Barcelone – revenu l’été dernier à la Casa Blanca – possède la particularité de partager le même beau-père avec un de ses coéquipiers, Daniel Carvajal. Luismi, le suegro (beau-papa) en question, était invité dans l’émission El Partidazo de la radio Cope, au sortir de la victoire madrilène ce 1 er février, et s’est fendu d’une déclaration amusante, faisant allusion à ses deux filles jumelles, mariées aux deux joueurs du Real : « Je me le suis dit plusieurs fois, mais si j’arrive à avoir plus de filles, je reprends la FIFA » , faisant rigoler tout l’auditoire.…

JBC pour SOFOOT.com