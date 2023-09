information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 12:14

Le beau geste de solidarité des joueurs du Hertha Berlin

Le foot qu’on aime.

Relégué l’an dernier en 2. Bundesliga, le Hertha Berlin roule désormais sa bosse dans l’antichambre de l’élite allemande, sans réussir pour l’instant à enclencher une véritable opération remontée (trois victoires et quatre défaites en sept matchs jusqu’ici). Mais dimanche, les Berlinois sont allés s’imposer à Kiel (3-2), qui reste définitivement meilleur au handball, et les anciens coéquipiers de Lucas Tousart ont réalisé leur plus belle action de l’après-midi après le coup de sifflet final.…

JF pour SOFOOT.com