information fournie par So Foot • 03/09/2023 à 17:02

Le beau-frère du supporter de l’OM victime d’un infarctus à Nantes témoigne

On entre de plus en plus dans le glauque.

Le Nantes-Marseille (1-1) de ce vendredi soir a été terni par un sombre évènement : une famille de supporters de l’OM originaire de Donges (à une cinquantaine de kilomètres de la cité des ducs de Bretagne) et présente en tribune nantaise (dont un enfant de six ans) a été victime d’insultes, de crachats et de lancers de gobelets de bière, de la part de supporters locaux. Une violence qui a même provoqué deux arrêts cardiaques du père (âgé de 39 ans), réanimé à chaque fois par les secouristes. Ce lundi dans les colonnes de L’Équipe , le beau-frère de la victime témoigne.…

JB pour SOFOOT.com