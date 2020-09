Le BCC, le club qui unit Cécifoot et futsal féminin

Vendredi 4 septembre, douze joueuses (re)chaussaient les crampons et se réunissaient pour leur premier entraînement. Qualifié par ses propres dirigeants d'" atypique ", le Bondy Cécifoot Club (BCC) fait le pari d'allier le Cécifoot à une équipe féminine de futsal valide. Un mélange rare qui repose sur l'acceptation des autres, un esprit de famille, mais aussi l'envie de claquer des pions et de changer les mentalités. Reportage.

"Certaines filles n'osent toujours pas jouer au foot"

Le rendez-vous est donné à 20h, rue Du Vieux Moulin, à la frontière entre Bondy et Noisy-le-Sec, devant un gymnase de brique rouge, qui ressemble à la salle de sport que tout bon collégien qui se respecte a côtoyée. En ce vendredi 4 septembre, sous un soleil de plomb, des gamins, en sueur, lâchent leurs meilleures frappes sur le city-stade, qui est réservé à l'équipe de Cécifoot. C'est sur ce même terrain que la section féminine du Bondy Cécifoot Club (BCC) s'apprête à faire le premier entraînement de son histoire.Tout est parti d'un désir partagé par Samir Gasama, coach de Cécifoot du club, et de trois anciennes joueuses de foot à onze, Syanie, Joyce et Stéphanie :, confie Syanie Dalmat, déjà en tenue et prête à mettre des crochets. Son message est plus que bien passé puisqu'il a été " RT " plus de 490 fois et a reçu près de 400. Lancer une équipe de futsal féminin, c'est un projet qui trottait depuis pas mal de temps dans la tête de Samir, le coach de l'équipe :, argumente l'ancien gardien de l'équipe de France de Cécifoot à la barbe bien taillée, déjà dans son rôle, avec son survêt' aux couleurs du club et son chrono autour du cou. La séance débute avec du retard, l'entraîneur lâche déjà sa première (petite) soufflante et rappelle à ses joueuses que la rigueur, c'est la base.Sur le bord du terrain, un homme habillé en costard avec un masque au bout du nez peste contre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com