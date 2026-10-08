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Le Bayern veut garder Olise à tout prix
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 08:45

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Le Bayern veut garder Olise à tout prix

Le Bayern veut garder Olise à tout prix

Le joyau. L’été dernier, le Bayern a vu plusieurs clubs, le Real Madrid en tête, venir toquer à la porte pour s’arracher les services de Michael Olise . Si les Bavarois ont réussi à garder l’ailier français, ils savent que les mercatos vont s’enchaîner et qu’il ne va pas cesser de taper dans l’œil des mastodontes européens.

Une énorme clause

D’après les informations de Sport Bild , le multiple champion d’Allemagne a déjà pensé à sécuriser son joueur et pourrait même trahir ses principes en fixant une clause libératoire à 200 millions d’euros . L’objectif est de lui faire signer un contrat allant jusqu’à 2032 avec un salaire particulièrement juteux.…

EL pour SOFOOT.com

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