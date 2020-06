Le Bayern, un champion sans saveur ?

En allant gagner à Brême dans la douleur, le Bayern Munich a validé le 30e titre de champion de son histoire, à deux journées de la fin du championnat, et ce, alors que la concurrence semblait plus féroce que jamais, depuis que le Rekordmeister a entamé sa série de sept titres consécutifs. Et cela ne semble pas du tout près de changer.

Le Bayern Munich titré sur la pelouse du Werder

Masque ta joie

Manque de pot pour Mats Hummels, trois mois après avoir prononcé ces mots dans les colonnes du magazine, il faudra attendre encore un an (au moins) pour espérer ne serait-ce qu'enclencher cette série impossible. Impossible ? Pas pour le Bayern. Un seul petit caramel signé Robert Lewandowski, son trentième cette saison, face à Brême, len'a pas eu besoin de plus pour valider la trentième gravure de son blase sur le bouclier des champions, la huitième d'affilée. Et ce, alors que l'exercice 2019-2020 semblait être l'occasion rêvée d'enfin exfiltrer lede la verdoyante Bavière. Hélas pour la concurrence, ni la crise interne en début de championnat, résolue par un changement d'entraîneur au mois de novembre, ni la pandémie covidienne ne sont parvenues à faire trembler les murs de la Säbener Straße, laquelle peut s'enorgueillir, une fois de plus, d'être la rue la plus couronnée de succès dans toute laCeci dit, la célébration risque d'être un peu particulière du côté de la capitale bavaroise. Huis clos oblige, les joueurs pourraient commencer par être titrés au milieu du néant et nul n'a envie de revivre le moment excessivement gênant du couronnement du RB Salzbourg après sa victoire en Coupe d'Autriche. Reste la Marienplatz, en plein centre-ville, où les Munichois ont l'habitude de fêter leurs héros, mais au vu des dispositions post-confinement, là encore, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com