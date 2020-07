Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern trop fort pour l'OM Reuters • 31/07/2020 à 18:54









Le Bayern trop fort pour l'OM par Matthieu Cointe (iDalgo) Cette rencontre suscitait plus d'attentes qu'un simple match amical. À Munich, ce vendredi, l'Olympique de Marseille défiait l'ogre bavarois pour son 4ème match de préparation depuis son retour sur les terrains. Sans surprise, l'équipe d'André Villas-Boas s'est inclinée, 1-0. Un score flatteur pour les Marseillais, qui ont empêché leur adversaire de faire le break grâce à un excellent Steve Mandanda et une belle solidarité défensive. Avec 70% de possession et 14 frappes contre 3, le Bayern n'a marqué qu'un seul but, inscrit par Serge Gnabry en première période. Le rythme de la rencontre a baissé dans le second acte, en raison des nombreux changements effectués par les entraîneurs. L'OM affrontera Montpellier le 5 août prochain, avant de reprendre la Ligue 1 le 21 du même mois. De leur côté, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont rendez-vous avec Chelsea le 8 août pour disputer leur quart de finale retour de la Ligue des Champions.

