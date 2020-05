Le Bayern torpille Düsseldorf et se rapproche du titre

Jamais inquiété par le Fortuna Düsseldorf, le Bayern Münich a rapidement sabordé son adversaire du soir à l'Allianz Arena ce samedi soir (5-0). Benjamin Pavard, encore buteur de la tête, et Robert Lewandowski (doublé) ont encore été les grands monsieurs du Rekordmeister.

Bayern Münich 5-0 Fortuna Düsseldorf

Pas avare de Pavard

La dernière fois que le Fortuna Düsseldorf était venu rendre visite au Bayern, leen était resté bouche bée. Au lieu de rester arc-boûtés autour de leurs cages, lesétaient rentrés dans le lard dupour gratter un superbe match nul 3-3 à l'Allianz Arena. Mais comme un Bavarois averti en vaut deux, et que ce Bayern version Hansi Flick est aussi irrésistible qu'inarrêtable, les partenaires de Joshua Kimmich ont fait tout ce qu'il fallait pour se réserver une soirée tranquille : un début de match maîtrisé, une ouverture du score précoce et une pression constante sur les cages de Florian Kastenmeier, sans jamais se relâcher. A la fin, ça fait cinq pions de plus dans la musette deset, surtout, dix points d'avance sur le Borussia Dortmund à cinq journées de la fin du championnat. Un boulevard, quoi.Pourquoi changer une équipe qui fait match nul à l'Allianz Arena ? Après le 3-3 de l'an dernier, Uwe Rösler décide d'appliquer la même recette en optant pour un dispositif offensif et en demandant à ses hommes d'aller chercher le Bayern haut. Problème : la tactique paraît un brin trop ambitieuse contre