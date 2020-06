Le Bayern titré sur la pelouse du Werder

Grâce à un but de Robert Lewandowski, le Bayern Munich s'est offert son 30e titre de champion d'Allemagne sur la pelouse du Werder Brême (0-1), le huitième consécutif. Le strict nécessaire, certes. Mais le Bayern gagne. Encore. Toujours.

Werder Brême 0-1 Bayern Munich

Lewandowski estime que le meilleur est à venir

La lumière est venue de Robert Lewandowski

Stratosphérique. On ne parle pas là du match livré par le Bayern, ce mardi soir, mais bien de la performance réalisée depuis près d'une décennie par le club coaché aujourd'hui par Hansi Flick. En s'imposant sur la plus petite des marges face au Werder Brême dans le déluge du Weserstadion (0-1), le Bayern Munich a remporté son huitième championnat d'Allemagne consécutif. Un exploit hors du commun, validé grâce à une réalisation de l'inévitable Robert Lewandowski. Leest ainsi sacré pour la 30fois de son histoire, alors que le Werder va devoir lutter jusqu'au bout pour survivre dans l'élite du football allemand.Embarqué dans une mission maintien de la plus haute importance, c'est bien le Werder - qui n'est plus descendu en 2. Bundesliga depuis la saison 1980-1981 - qui se crée les deux premières occasions de la partie. La reprise de Gebre Selassie termine d'abord dans le petit filet extérieur de Neuer (9), avant que la frappe d'Eggestein ne s'écarte du but du portier allemand pour quelques centimètres (18). Parfaitement en place, les locaux frustrent progressivement le géant bavarrois, à l'image du stupide carton jaune reçu par Alphonso Davies (19). Beaucoup moins dominateurs qu'à leur habitude, les soldats de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com