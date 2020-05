Le Bayern tire un trait sur l'Union Berlin

Dans un match sans grande émotion, le Bayern a redémarré la machine en disposant assez tranquillement de l'Union Berlin (0-2). Lewandowski et Pavard sont les hommes du dimanche pour les Bavarois.

1.FC Union Berlin 0-2 FC Bayern Munich

Un coup de pied au cul pour se réveiller

Le Hertha enrhume Hoffenheim, Leipzig tenu en échec

Les "" de Jean-Charles Sabattier, la mauvaise foi de Thomas Müller, l'élastique de Suboti?, le sang-froid de Lewandowski... Toutes ces choses ont pu nous manquer durant ces deux mois de trêve virale. Mais puisqu'il n'y avait pas moyen d'électriser les foules lors de cette reprise, le Bayern a assuré le service minimum, avec la simple volonté de maîtriser son sujet. Un penalty de Lewy et un coup de bouclettes de Benjamin Pavard ont suffi aux Bavarois pour conserver quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund. Pour retrouver un football intensif et passionné, il faudra encore faire preuve de patience...Soixante-neuf jours après son dernier match, le Bayern remettait le pied à l'étrier à Der Alten Försterei, bastion où sont déjà tombés deux leaders cette saison : les Borussia de Dortmund et de Mönchengladbach. Et si l'entame de match montre des Bavarois légèrement emprunts, les Métallos berlinois défouraillent en premier par les lames Bülter et Ujah. Mais sans son 12homme ni son coach Urs Fischer - en quarantaine à cause d'un voyage en Suisse cette semaine pour un décès -, l'Union se fissure une première fois sur un corner de Kimmich. Après les déviations de Goretzka puis Gnabry, Thomas Müller pousse le ballon dans le but vide (lui aussi) mais est finalement signalé hors jeu.