Le Bayern tente de recruter un défenseur français

Un quatrième français au Bayern ?

Après Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Mathys Tel, le Bayern Munich pourrait signer un nouveau français. Le club bavarois aurait fait une première offre à Galatasaray pour tenter de recruter Sacha Boey. Selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe, le Rekordmeister, adversaire du club stambouliote en phase de groupes de Ligue des champions cette année, a posé près de 15 millions d’euros sur la table pour s’arracher les services de l’ancien défenseur du Stade rennais dès cet hiver. Mais Galatasaray attendrait plutôt une somme 20 millions d’euros. En Turquie depuis 2021, Boey, titulaire indiscutable et sous contrat jusqu’en 2025, est aujourd’hui le joueur le plus côté de la Süper Lig (22 millions d’euros).…

TM pour SOFOOT.com