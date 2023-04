Le Bayern se venge de Fribourg, Dortmund écarte l’Union

Le Bayern a facilement remis les pendules à l'heure contre Fribourg (1-0), tandis que le Borussia Dortmund a creusé un petit écart notable avec son poursuivant de l'Union Berlin (3-1). Mayence et le Werder ont fait le spectacle sur le gong (2-2), alors que le Bayer Leverkusen a roulé sur l'Eintracht (3-1).

En attendant Haaland.

Éliminé de Pokal par Fribourg en milieu de semaine, c’est un Bayern Munich en gestion et vendangeur qui s’est vengé chez son bourreau ce samedi (1-0) , une semaine après avoir fait imploser le Borussia Dortmund. Après avoir vu Müller, Sané et Mané faire suer Flekken dans le premier acte, c’est un invité surprise qui débloque la partie. Décalé en retrait par Musiala, bloqué par l’axe fribourgeois, De Ligt surprend tout le monde avec une fusée flottante des 25 mètres, qui fait mouche dans la lucarne gauche de Flekken, resté scotché sur sa ligne. Comme une réponse à la minasse limpide et instantanée d’Höfler, mardi dernier. Systématiquement pris sur transition rapide, le SCF échappe au but du break grâce à son portier aux idées claires, mais aussi avec le concours de la VAR qui annule un penalty. Sané, retombé dans ses travers, appuie également beaucoup trop son ballon piqué après avoir passé en revue la défense, avant de bazarder un contre éclair dans le dernier quart d’heure, toujours au-dessus de la transversale. Dans le temps additionnel, Gnabry fait lui raisonner le poteau droit après être rentré intérieur. Même avec un déchet important de Kimmich, un Müller fantomatique et un Mané peu influent, le Bayern a toujours la main sur la Bundesliga.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com