Le Bayern se qualifie sans souci en coupe

par Samuel Messberg (iDalgo) Le Bayern Munich affrontait la modeste équipe de Duren en 32ème de finale de la Coupe d'Allemagne DFB Pokal ce jeudi soir. Les Champions d'Europe se sont imposés sur le score de 3-0 grâce à des buts de Choupo-Moting (24', 75') et Thomas Muller (36' s.p.). A noter que Bouna Sarr l'ancien Marseillais, seul français titulaire du match, a délivré les deux passes décisives pour l'ancien parisien lors de son premier match avec le Bayern. Prochain match pour l'équipe de Hanz-Dieter Flick samedi contre le promu de l'Arminia Bielefeld. Les Bavarois ont bien préparé leur retour à la Ligue des Champions et la réception de l'Atletico Madrid mercredi.

