Le Bayern se balade face à Schalke par Samuel Martin (iDalgo) Occasion saisit. Leipzig avait perdu en début d'après-midi, le Bayern pouvait revenir à un point du leader en cas de victoire contre Schalke. Et c'est chose faite puisque les Bavarois ont écrasé leur adversaire du jour au terme d'un match très abouti (5-0). Dès la 6e minute, l'inévitable Robert Lewandoski lance parfaitement les siens en inscrivant son 21e but de la saison en Bundesliga. Il est imité juste avant la pause par Thomas Muller sur une belle remise de Goretzka (45+2, 2-0). Ce dernier va faire encore plus mal à son ancienne équipe en triplant la mise au retour des vestiaires (50', 3-0). Thiago Alcantara (58', 4-0) et Serge Gnabry (89', 5-0) alourdiront le score. Les hommes de Hans-Flick signent un quatrième succès de rang à l'Allianz Arena toutes compétitions confondues. À noter que le Français Corentin Tolisso est rentré en fin de match après sa blessure à la cuisse.

