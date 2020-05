Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern s'impose à Berlin, Pavard buteur Reuters • 17/05/2020 à 20:47









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern Munich a réussi son retour à la compétition. Ce dimanche, les Bavarois se sont imposés sans trembler face à l'Union Berlin, 2-0. Après deux mois sans jouer, les coéquipiers de Thomas Muller ont fait le travail dans un match globalement maîtrisé. Robert Lewandowski a d'abord transformé un pénalty obtenu par Leon Goretzka en première période. Le Polonais a atteint la barre des 40 buts toutes compétitions confondues cette saison, pour la cinquième année consécutive. La seconde mi-temps n'a pas été très animée mais les Français se sont montrés. Sur un corner de Kimmich, Benjamin Pavard a fait le break en fin de rencontre pour sceller la victoire de son équipe. Kingsley Coman est quant à lui entré à la 73e minute pour montrer qu'il n'avait rien perdu de sa vivacité. Le Bayern conserve sa place de leader et 4 points d'avance sur son dauphin, Dortmund. L'Union Berlin est toujours 12e. Dans l'autre rencontre de la journée, Cologne a concédé le nul sur sa pelouse face à Mayence (2-2).

