Le Bayern s'en sort contre Monchengladbach et se rapproche du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern Munich n'est plus qu'à une victoire du titre de champion. Les hommes d'Hansi Flick ont à nouveau gagné cette semaine face au Borussia Monchengladbach à l'Allianz Arena (2-1). Mais les Bavarois, privés de Robert Lewandowski et Thomas Muller, ont tremblé dans cette rencontre. Jonas Hofmann s'est d'abord vu refuser un but pour une position de hors-jeu très limite dans le premier quart d'heure. Sur une erreur de relance du gardien, Zirkzee a ouvert le score en première période, avant que Benjamin Pavard ne soit coupable d'un CSC pour remettre les deux équipes à égalité. Le Français s'est rattrapé en délivrant une passe décisive à Leon Goretzka à la 86ème minute, auteur du but de la victoire. Monchengladbach a aussi perdu Marcus Thuram, blessé en tout début de match. Avec ce succès, le Bayern prend 7 points d'avance sur Dortmund, à 3 journées de la fin. Gladbach reste 4ème et offre à Leverkusen la possibilité de passer devant dès demain.

