So Foot • 30/09/2020 à 22:26

Le Bayern s'adjuge la Supercoupe contre Dortmund

Dans une Allianz Arena complètement vide, le Bayern est venu à bout du Borussia Dortmund au terme d'une Supercoupe d'Allemagne disputée dans des conditions particulières, mais que les 22 acteurs auront réussi à faire oublier en assurant des buts, faute de grand spectacle. C'est le cinquième trophée du Rekordmeister depuis le début de l'année...

Bayern 3-2 Borussia Dortmund

Le Bayern aux commandes sans forcer

Une confrontation royale entre les deux géants d'Allemagne. Un cadre rêvé (l'Allianz Arena). Un bel enjeu, celui d'ajouter un trophée au palmarès duou du Borussia. Des sacrés duels à distance sur la pelouse, aussi, comme celui entre Robert Lewandowski et Erling Håland. Sur le papier, ceavait, comme souvent, tout pour faire saliver. Mais coronavirus oblige, la confrontation a largement perdu de son charme, ce mercredi soir. Disputée en milieu de semaine et coincée entre deux journées de championnat, sans l'ombre d'un fan bavarois ou rhénan dans les tribunes, la rencontre aurait pu sombrer dans la platitude. Mais même dans ces conditions, le Borussia et le Bayern trouvent toujours un moyen de faire le spectacle. D'enflammer la rencontre, de se livrer à corps perdu pour arracher la victoire. Ce qui fut le cas, à l'avantage du Bayern, qui aggripe son cinquième trophée en 2020. Jamais rassasié.Sans spectateurs, donc, pas simple de mettre la machine en route. Il faut attendre la neuvième minute pour discerner la trace d'une première menace (une tête cadrée de Joshua Kimmich). Après sa déculottée reçue contre Hoffenheim dimanche dernier (1-4), le Bayern semble vouloir procéder avec davantage de prudence. Leen profite pour faire jeu égal au niveau de la possession dans le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com