Le Bayern remporte le Klassiker par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi soir le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de son rival historique le Borussia Dortmund pour le Klassiker. C'est le Bayern Munich qui s'est imposé sur le score de 3-2 grâce à des buts de David Alaba (45+4'), Lewandowski (48') et Leroy Sané (80'). C'était pourtant Marco Reus qui avait ouvert le score à la 45ème minute. Erling Haaland a lui réduit le score à 83ème minute, en vain. Grace à cette victoire le Bayern Munich garde la tête de la Bundesliga et laisse le Borussia Dortmund a la 3ème position. Au prochain match Dortmund ira au Herta Berlin pour tenter de retrouver la victoires alors que le Bayern recevra le Werder Brême.

