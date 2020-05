Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern prend une option pour le titre Reuters • 26/05/2020 à 22:50









par Matthieu Cointe (iDalgo) À la fin, c'est le Bayern qui gagne. Les Bavarois se sont imposés ce mardi à Dortmund dans un Klassiker déterminant pour la suite du championnat (1-0). Joshua Kimmich a inscrit le seul but de la partie d'un superbe lob sur Burki. La partie avait pourtant bien débuté pour les locaux. Haaland avait poussé Boateng a sauvé un ballon sur sa ligne après une mauvaise sortie de Neuer dès la première minute de jeu. Mais le Bayern reste le Bayern, et les Munichois ont mieux exploité leurs temps forts. À la 43ème minute, Kimmich voit Burki éloigné de sa ligne de but et tente un lob depuis l'entrée de la surface. Cette magnifique inspiration permet au FCB de prendre 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund dans la course au titre. Le Bayern est premier et n'a plus perdu depuis le 7 décembre dernier en Bundesliga, soit 14 matches.

