Le Bayern prend la tête à Dortmund

Au terme d'un match époustouflant et rythmé de bout en bout, le Bayern prend la tête de la Bundesliga grâce à sa victoire sur la pelouse de Dortmund (2-3). Entre Haaland et Lewandowski, le choc a tourné à l'avantage du Polonais.

Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich

Les larmes de Kimmich

Cela a beau ressembler à un poncif, le très haut niveau se joue sur des détails. Une nouvelle fois, ce choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich n'échappe pas à la règle. Après un premier acte très dynamique, Erling Haaland possède l'occasion de donner l'avantage à son équipe une nouvelle fois. Résultat ? Un centre-tir qui ne trouve personne. Deux minutes plus tard, trois tueurs à gage munichois s'occupent de donner un tournant définitif à la rencontre : décalage de Serge Gnabry, centre de Lucas Hernandez, tête de Robert Lewandowski. Une action fluide pour un bout assassin. 2-1, le Bayern passe devant au score et le BVB ne reviendra plus jamais à hauteur du champion d'Europe en titre.Quand les vingt-deux acteurs foulent le Signal Iduna Park pour débuter ce, l'heure n'est pas au démarrage façon diesel. D'entrée de jeu, Robert Lewandowski s'illustre mais sa frappe ne fait que flirter avec le petit filet extérieur de Roman Bürki. À son aise dans le conservation du ballon, l'octuple champion d'Allemagne en titre poursuit sa domination territoriale à l'image de la tête appuyée de Leon Goretzka repoussée par Bürki (14). Face à une démonstration de force aussi impressionnante, Dortmund fait donc le choix de miser sur la vitesse de ses contre-attaques. Sur l'une d'entre elles, Giovanni Reyna met Erling Haaland sur orbite mais l'international norvégien manque le cadre de peu (21).