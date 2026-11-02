Le Bayern perd un gros nom pour de longs mois

Ouf, ce n’est pas Michael Olise. Si le Bayern Munich a déjà pu récupérer le Français, touché lors du Klassiker face au Borussia Dortmund samedi, il n’en sera pas de même pour Ismael Saibari . Remplacé dès la 29 e minute de jeu après un choc avec Gregor Kobel, le Marocain souffre d’une déchirure ligamentaire à la cheville droite. L’attaquant, recruté cet été contre 50 millions d’euros et qui a inscrit trois buts jusqu’à présent, devrait être éloigné des terrains pour une durée de trois à quatre mois.

Gnabry également sur la touche

Le Bayern a communiqué ce lundi, expliquant que l’opération de Saibari s’était déroulée sans accroc. « L’opération s’est bien passée. Il était déjà avec nous au déjeuner aujourd’hui , a expliqué Max Eberl, directeur sportif du club. J’étais très surpris et je lui ai demandé si ce serait deux ou trois semaines d’absence. Il a un peu ri et m’a répondu : « Deux et demie. » Ce ne sera probablement pas le cas. Nous tablons sur trois à quatre mois d’absence. » …

FL pour SOFOOT.com