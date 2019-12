Le Bayern passe un set au Werder, le Borussia fait la tête au carré à Mayence

Pour permettre fin à sa mauvaise passe en Bundesliga, le Bayern a eu l'idée d'en coller six au Werder Brême (6-1). Le Borussia Dortmund, lui, s'est contenté d'en infliger quatre à Mayence (0-4). Si les très gros ont fait du sale, ce n'est pas le cas du Bayer Leverkusen et de Fribourg, auteurs de mauvaises opérations sur les terrains respectifs de Cologne (0-2) et du Hertha Berlin (1-0). Enfin, les promus Paderborn et Hertha Berlin se sont partagé les points (1-1).

Bayern 6-1 Werder Brême

Ce n'est un secret pour personne : le Bayern va mal en Bundesliga après ses deux dernières défaites contre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. A ce titre, la réception du Werder Brême a tout du guet-apens : indigents avec les faibles, même à domicile, les joueurs du nord se subliment quand il s'agit de se coltiner un "gros" à l'extérieur. Et la tendance se confirme lorsque l'homme en forme des, Milot Rashica, fait mumuse avec Jérôme Boateng avant d'envoyer une ogive sous la barre de Manuel Neuer. Un petit hold-up que le visionnaire entraîneur des Verts et Blancs Florian Kohfeldt avait complètement anticipé, lui qui voulait voir son Werder "" avant de profiter des déséquilibres du Bayern en phases de transition.Mais ce que Kohfeldt n'avait peut-être pas prévu, c'est que ses troupes en prendrait six dans la musette au coup de sifflet final. Perclus de doutes, le Bayern a vu avec un immense soulagement Philippe Coutinho et Robert Lewandowski remettre les compteurs devant juste avant la mi-temps. Fissuré, le mur Jiri Pavlenka, qui avait fait des miracles devant l'attaquant polonais jusque là, s'est alors effondré. De quoi permettre à "Lewi" de signer un doublé, à Coutinho de signer un retentissant triplé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com