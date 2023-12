information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 15:33

Le Bayern Munich vient en aide au Real Madrid pour l’opération de David Alaba

Uli Hoeness sauve son piranha.

Touché par une succession de blessures, le Real Madrid avait bien besoin d’un petit coup de main. La dernière tuile en date, celle de David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et qui ne devrait plus rejouer cette saison. Le Bayern Munich a été généreux puisqu’il a offert les services de son chirurgien, Christian Fink, pour l’opération du défenseur autrichien. Alaba, qui a passé 12 ans au sein du club bavarois (2009-2021), doit se faire opérer ce mardi à Innsbruck, en Autriche, par le médecin de confiance du Bayern. C’est le président d’honneur du club allemand, Uli Hoeness, qui a veillé personnellement à ce que le défenseur du Real Madrid profite de l’expertise de l’un « des meilleurs chirurgiens du genou » , selon la presse allemande. « Au Bayern, nous nous sommes assurés que David Alaba sera opéré à Innsbruck par un médecin en qui nous avons une grande confiance », souligne Hoeness à Servus TV, ce mardi. Fink a notamment opéré Leroy Sané et Manuel Neuer. En attendant, le Real Madrid, présidé par Florentino Perez, recherche activement des pistes pour remplacer l’international autrichien de 31 ans au cours du prochain mercato hivernal.…

JBC pour SOFOOT.com