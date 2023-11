information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 23:22

Le Bayern Munich s’endort contre Copenhague

Bayern Munich 0-0 FC Copenhague

Un point c’est tout, un point danois.

Sans pitié jusque là, le Bayern Munich, d’humeur généreuse – sauf dans les efforts – ce mercredi soir, laisse Copenhague repartir de l’Allianz Arena avec un point à l’issue d’un nul sans saveur et sans but (0-0). Avec Leon Goretzka en défense centrale et une doublette Joshua Kimmich-Raphaël Guerreiro au milieu, il était logique de voir les Bavarois prendre quelques minutes pour trouver les bons réglages. 90 n’ont finalement pas suffi.…

FP pour SOFOOT.com