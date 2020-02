Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich s'en sort grâce à Lewandowski Reuters • 21/02/2020 à 22:49









Le Bayern Munich s'en sort grâce à Lewandowski par Samuel Martin (iDalgo) Malmené par le 18e Paderborn lors du match d'ouverture de la 23e journée de Bundesliga, le Bayern Munich s'en est remis à son serial buteur Robert Lewandowski pour l'emporter de justesse (3-2). Pourtant, Serge Gnabry lance parfaitement les siens sur un service de Corentin Tolisso, de retour dans le 11 bavarois (25', 1-0). Mais la lanterne rouge ne se laisse pas faire et réagit juste avant la pause par l'intermédiaire de Srbeny (44', 1-1). Coman fera son entrée en jeu avant que Lewandoski redonne l'avantage aux Munichois sans laisser de chance au portier adverse (70', 2-1). En quête de points, les visiteurs ne lâchent rien et inscrivent le deuxième but par Michel (75', 2-2). Mais la victoire reviendra aux champions en titre grâce à un nouveau but de son attaquant polonais en toute fin de rencontre sur un décalage parfait de Gnabry (88', 3-2). Le Bayern reprend quatre longueurs d'avance provisoire sur Leipzig en tête du championnat.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.