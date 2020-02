Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich s'amuse à Cologne Reuters • 16/02/2020 à 18:39









Le Bayern Munich s'amuse à Cologne par Hugo Chalmin (iDalgo) Le suspense aura été de très courte durée dans cette rencontre opposant le Bayern Munich au FC Cologne. Pour la 22e journée de Bundesliga, le Rekordmeister s'est imposé chez le 14e du classement dimanche sur le score de 1-4. Trois minutes après le coup d'envoi, les hommes de Hans-Dieter Flick mettent la main sur le match par l'intermédiaire de Lewandowski. Le Polonais inscrit là son 23e but de la saison dans le championnat allemand. Il est suivi deux minutes plus tard par Coman. Le Français, de retour en tant que titulaire, double la mise avant que Gnabry ne vienne marqué un troisième but à la 12e minute. Menés 3 à 0 au terme du premier quart d'heure, les Boucs ne sont plus dans la partie et encaissent même un quatrième but à la 66e minute avec le doublé de Gnabry. Ils parviennent malgré tout à sauver l'honneur avec un but de Uth à la 71e minute. Pas de quoi inquiéter le Bayern qui reprend la tête du championnat au détriment de Leipzig, derrière d'un point.

