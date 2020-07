Le Bayern Munich roule sur Leverkusen en finale de Pokal et signe un doublé

Un peu moins de trois semaines après avoir remporté la Bundesliga pour la trentième fois, le Bayern Munich s'est tranquillement adjugé la vingtième Coupe d'Allemagne de son histoire, ce soir au stade olympique de Berlin. Vainqueurs face au Bayer Leverkusen (2-4) de leur dix-septième match de rang et toujours invaincus en 2020, les Munichois viseront le triplé en août en Ligue des champions. Et il faudra être sacrément solide pour les en priver.

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Munich

Coman en métronome, Alaba en bourreau

C'est le genre de situation où tout semble huilé. Un coup franc plein axe, à dix-huit mètres, obtenu par Robert Lewandowski. Un ballon davantage placé pour un gaucher, comme David Alaba. Un pas d'élan, un subtil enroulé, et voilà l'Autrichien qui met le Bayern sur les rails, en direction d'un deuxième succès de rang en DFB-Pokal. Le Bayer Leverkusen ne le reverra pas. Mangée en première période, pas assez réaliste après le repos, l'équipe de Moussa Diaby n'a rien pu faire face à la puissance du, qui a inscrit trois nouveaux buts et ajoute logiquement ce soir une vingtième Coupe d'Allemagne dans ses vitrines. C'est évidemment un record.Sous les yeux du sélectionneur allemand Joachim Löw, le premier homme à se mettre en évidence est Français. Très en jambes dans les premières minutes, Kingsley Coman ambiance le début de partie. Auteur de la première frappe cadrée du match, l'ancien Parisien croit offrir l'ouverture du score à Goretzka, repris dans la surface par Wendell (8), pas loin de commettre l'irréparable quelques minutes plus tard sur Gnabry. Si le contact entre le Brésilien et l'Allemand ne mérite pas de penalty, la charge Lire la suite de l'article sur SoFoot.com