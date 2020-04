Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich reprend l'entrainement Reuters • 06/04/2020 à 18:16









Le Bayern Munich reprend l'entrainement par Francisco Rodriguez (iDalgo) Comme Dortmund et plusieurs autres clubs allemands la semaine passée, le Bayern Munich a repris l'entraînement ce lundi par petits groupes.Dimanche, après quasiment un mois d'arrêt forcé, le club bavarois avait annoncé la nouvelle, précisant que cette reprise ne concernait que l'équipe première et allait se faire "en coordination avec la politique du gouvernement et des autorités compétentes."

