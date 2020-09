Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich remporte la Supercoupe d'Europe Reuters • 25/09/2020 à 00:37









Le Bayern Munich remporte la Supercoupe d'Europe par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern est toujours invincible. Un mois après sa victoire face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, le club allemand a remporté la Supercoupe d'Europe en venant à bout du FC Séville (2-1, a.p.). Les hommes d'Hans Dieter Flick ont pourtant douté en début de rencontre jeudi soir, à Budapest, alors que Lucas Ocampos transformait un pénalty obtenu par Luuk De Jong. 20 minutes plus tard, Leon Goretzka égalisait, à la suite d'une remise géniale de Robert Lewandowski. Dominé, le FC Séville a tenu bon jusqu'à la fin du temps réglementaire. Dans les prolongations, Javi Martinez, qui disputait son dernier match sous les couleurs bavaroises, a offert la victoire à son équipe. Après son quadruplé de 2013, le Bayern Munich empoche la Supercoupe d'Europe pour la deuxième fois de son histoire. De son côté, le club andalou s'incline une 5ème fois de suite dans la compétition.

