Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne Reuters • 04/07/2020 à 22:46









Le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern vise le triplé ! L'équipe d'Hansi Flick s'est imposée samedi en finale de la Coupe d'Allemagne face au Bayer Leverkusen (4-2). David Alaba a ouvert le score sur coup franc direct avant que Serge Gnabry, parfaitement servi par Kimmich, ne double la mise avant la demi-heure de jeu. Robert Lewandowski a profité d'une grosse erreur du gardien adverse pour s'offrir un doublé en seconde période. Le but de Sven Bender et le pénalty transformé par Kai Havertz au bout du temps additionnel n'a rien changé au résultat final. Le Bayern réalise le "back to back" et remporte la Coupe nationale pour la deuxième année consécutive. Prochain objectif pour le champion allemand, la phase finale de la Ligue des Champions qui se déroulera à partir du 7 août, avec le 8ème de finale retour contre Chelsea.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.