Le Bayern Munich prolonge le contrat d’Alexander Nübel… mais aussi son prêt à Stuttgart

Prolonger pour mieux reprêter.

Le Bayern Munich a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat d’Alexander Nübel jusqu’en 2029. Le club allemand a aussi annoncé reconduire son prêt à Stuttgart pour deux saisons supplémentaires. Ce n’est donc pas tout de suite que l’ancien Monégasque prendra la place de Manuel Neuer, sous contrat avec les Bavarois jusqu’en juin 2025 et qui pourrait potentiellement rempiler pour une année supplémentaire. « Je suis très heureux de cette décision et de la confiance que le Bayern a manifestée pour moi, a expliqué Nübel lors de l’annonce de sa signature. En même temps, je me sens très bien à Stuttgart. Je veux connaître le succès avec le VfB et prendre mes prochaines décisions personnellement. »…

FL pour SOFOOT.com