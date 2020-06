Le Bayern Munich fouette le Bayer Leverkusen, Leipzig plombé in extremis

En marche vers le Meisterschale. Facile vainqueur du Bayer Leverkusen à l'extérieur, le Bayern s'est un peu plus rapproché du titre. Tout l'inverse du RB Leipzig qui a fait n'importe quoi à domicile en concédant le nul en fin de match contre Paderborn (1-1). Ailleurs, Düsseldorf et Hoffenheim (2-2) se sont quittés bon amis tandis que Mayence a réalisé une excellente opération dans la course au maintien en disposant de l'Eintracht Francfort à l'extérieur (0-2).

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern

La tuile : son joyau Kai Havertz forfait en raison d'une blessure musculaire, le Bayer Leverkusen n'avait pas vraiment les armes pour rivaliser avec le Bayern. Dommage, car leavait entamé la rencontre du très bon pied, réussissant à cantonner les dangers publics bavarois dans leur camp et ouvrant même le score grâce au remplaçant d'Havertz, Lucas Alario. Pas très à l'aise pour bétonner, le Bayer 04 a alors tendu la joue. Et s'est fait gifler magistralement. Kingsley Coman, suite à un bon appel, puis Leon Goretzka, précis pour récompenser une jolie action collective, et enfin Serge Gnabry, d'un lob de filou, ont ainsi sanctionné les largesses défensives des locaux avant la pause. Et comme les Bavarois s'entendent comme larrons en foire sous la houlette d'Hansi Flick, Goretzka laisse Robert Lewandowski enterrer led'une tête fusante. Pour l'honneur, Florian Wirtz (17 ans et un mois) devient en fin de match le plus jeune buteur de l'histoire du Bayer en Bundesliga. C'est déjà ça de pris contre ce Bayern-là.