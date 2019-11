Le Bayern Munich éteint le Borussia Dortmund et se relance

Le Bayern Munich a mis la main autoritairement sur ce 101e Klassiker, envoyant un signal plus que positif après une semaine mouvementée. Le départ de Kova? semble déjà appartenir au passé, et cette large victoire avec Flick sur le banc, donne du temps à la direction dans sa prise de décision. À l'inverse, le Borussia devra se relever d'une énième déculottée.

Bayern Munich 4-0 Borussia Dortmund

Du fil à retordre

Il y a trente ans, au moment où tombaient les premières pierres du Mur de Berlin, l'Allemagne faisait un premier pas vers la réunification. Mais ce samedi, c'est une autre entreprise de démolition que s'est lancé le Bayern Munich qui a cette fois creusé un fossé. En démontant 4-0 leur rival du Borussia Dortmund, les Bavarois ont offert un magnifique sursaut d'orgueil à Uli Hoeness, qui observait son dernier match en temps que président du Bayern. Pour les, cette déroute est dans la suite logique de leurs derniers voyages dans le sud du pays : 5-1, 4-1, 5-0, 6-0 et donc 4-0. Sévère, mais terriblement logique quand on fait face à un Robert Lewandowski aussi stratosphérique.Une anomalie en ce 9 octobre, jour symbolique d'ouverture, avec une Bundesliga inhabituellement ouverte. En effet, pour la première fois depuis octobre 2010, cette affiche débute sans qu'aucune des deux parties ne soit en tête du championnat. Une autre époque, depuis laquelle les Rouges de Bavière et Jaunes et Noirs de la Ruhr se sont partagés le marché. Mais cette saison, les deux géants allemands sont bloqués dans le trafic.