Le Bayern Munich engage l’un des hommes forts de ce Mondial
Spill the tea. Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi la signature d ‘Ismael Saibari jusqu’en 2031 . L’international marocain se taille du PSV Eindhoven où il s’éclatait depuis 2020 pour découvrir la Bundesliga, le premier grand championnat européen de sa carrière.
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