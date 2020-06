Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich en finale après sa victoire contre Francfort Reuters • 11/06/2020 à 01:51









Le Bayern Munich en finale après sa victoire contre Francfort par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Bayern Munich est en finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes d'Hansi Flick se sont imposés face à l'Eintracht Francfort mercredi soir dans le dernier carré (2-1). Après une ouverture du score de Perisic en début de rencontre, les Bavarois ont longtemps attendu le but du break. Danny da Costa a même égalisé en seconde période pour l'équipe qui a remporté la DFP-Pokal en 2018. L'Eintracht y a cru 5 minutes, avant que l'inévitable Robert Lewandowski n'inscrive le but de la victoire sur un service de Kimmich. Le Bayern aura l'occasion de défendre son titre et d'aller en chercher un 20ème dans son histoire le 4 juillet prochain. Les Bavarois ont rendez-vous avec le Bayer Leverkusen, vainqueur mardi de Sarrebruck (4-0).

