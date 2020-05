Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Bayern Munich domine Francfort Reuters • 23/05/2020 à 21:04









par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Bavarois conservent leur avance sur Dortmund. Après la victoire du Borussia face à Wolfsburg cet après-midi (2-0), le Bayern se devait d'obtenir un succès contre Francfort à l'Allianz Arena. En s'imposant 5-2 face à l'Eintracht, les hommes d'Hansi Flick ont fait le boulot. Leon Goretzka a ouvert le bal avant que Thomas Muller ne fasse le break. Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski, bien servi par Kingsley Coman, a plié la rencontre. Martin Hinteregger a sonné la révolte des visiteurs en inscrivant deux buts sur corner, mais son CSC a éteint les espoirs des siens. Alphonso Davies y est aussi allé de sa réalisation. Le Bayern réalise une très bonne opération en gardant 4 points d'avance sur Dortmund avant le choc prévu mardi prochain entre les deux équipes. De son côté, Francfort est 13e, à 5 longueurs de Dusseldorf, 16e et barragiste.

